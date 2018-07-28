Стали известны подробности гибели украинского сапера на Донбассе

Иван Войтенко погиб при подрыве на фугасе

Украинский военный Иван Войтенко погиб вчера при подрыве на фугасе, выполняя задание на линии соприкосновения. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) Анатолий Стельмах.

По его словам, накануне Войтенко, который был одним из самых опытных саперов, проводил инженерную разведку подступов к украинским позициям на Светлодарском направлении. После осмотра территории и снятия растяжек он остался в этом районе для прикрытия выхода группы украинских военных, которые добывали доказательства российской агрессии.

"Удостоверившись, что группа отошла на наши позиции, доложил о завершении выполнения задания. Через мгновение раздался взрыв. Подчиненные уже через минуту были возле своего командира, но спасти его уже не смогли. Вероятно, сработал управляемый врагом фугас", - отметил Стельмах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Кроме того, сообщалось о гибели одного украинского военного.