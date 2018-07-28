Стали відомі подробиці загибелі українського сапера на Донбасі

Іван Войтенко загинув при підриві на фугасі

Український військовий Іван Войтенко загинув вчора при підриві на фугасі, виконуючи завдання на лінії зіткнення. Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) Анатолій Стельмах.

За його словами, напередодні Войтенко, який був одним з найбільш досвідчених саперів, проводив інженерну розвідку підступів до українських позицій на Світлодарському напрямку. Після огляду території та зняття розтяжок він залишився в цьому районі для прикриття виходу групи українських військових, які добували докази російської агресії.

"Упевнившись, що група відійшла на наші позиції, доповів про завершення виконання завдання. Через мить пролунав вибух. Підлеглі вже за хвилину були біля свого командира, але врятувати його вже не змогли. Ймовірно, спрацював керований ворогом фугас", - зазначив Стельмах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Крім того, повідомлялося про загибель одного українського військового.