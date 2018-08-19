Стали известны подробности ДТП с участием полиции в Сумах

По данным полиции в ДТП пострадали пять человек

В патрульной полиции Сумской области рассказали подробности аварии на перекрестке улиц Петропавловская - Перекопская с участием автомобиля полицейских. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

В полиции сообщили, что 19 августа, около 14 часов 50 минут, экипаж патрульной полиции получил сообщение о разбойном нападении. По дороге на место происшествия, водитель автомобиля Audi A4, который двигался на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю патрульной полиции, который двигался с включенным специальным звуковым сигналом и с маячками синего и красного цвета, после чего произошло столкновение автомобилей. Далее автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где он совершил наезд на пешеходов.

Предварительно установлено, в результате ДТП телесные повреждения получили пять граждан, среди которых работник патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах сегодня, около 14:30, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП пострадали четыре пешехода.