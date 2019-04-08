Стали известны пары полуфинала Кубка Украины

В Доме футбола 8 апреля состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины, по итога которой стали известны пары команд, которые поборются за виход в финал турнира. Трансляция церемонии доступна на Youtube-канале ФФУ.

Участие в мероприятии приняли обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.

Итак, результаты:

"Ингулец" - "Заря"

"Днепр-1" - "Шахтер"

Номинальным хозяином финального матча в Запорожье, который состоится 15 мая, будет победитель пары "Днепр-1" - "Шахтер".

По регламенту, стадия полуфинала состоит из одной встречи. Матчи пройдут 17 апреля.

Напомним, впервые в 1/2 финала Кубка Украины сыграют два клуба не из украинской Премьер-лиги (УПЛ).