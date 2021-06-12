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Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии 2021 года

Автор: Даша Харченко

11 июня в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. Победителем в номинации "Служение обществу" стала газета The New York Times. Награду получили за материалы о пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте премии.

Кроме того, один из авторов NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации "Критика" за свои статьи, посвященные расовому неравенству.

Газета Star Tribune из Миннеаполиса выиграла в номинации "Новостная журналистика". Именно там в мае прошлого года после задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд и где начались акции протеста движения BLM.

Мэтт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe стали лауреатами в номинации "Журналистские расследования".

Флоридская газета The Tampa Bay Times получила награду за освещение местных новостей, публиковавшая в 2020 году материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.

Портал BuzzFeed стал обладателем премии за серию материалов, посвященных политике властей КНР в отношении уйгуров.

Reuters и The Atlantic получили награды в категории "Разъяснительные репортажи" за исследования о вердиктах федерального суда США и о коронавирусе.

Лучшей художественной книгой признан роман "Ночной сторож" Луизы Эрдрих, посвященной борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.

В номинации "Лучшая документальная" книга победу получил Дэвид Цуккино за произведение "Ложь Вилминтона", посвященное истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.

Напомним, в 2020 году журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.

Пулитцеровская премия - одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.

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