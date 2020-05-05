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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи о хищнических действиях режима Путина

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 04:03
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи о хищнических действиях режима Путина
Иллюстративное фото (pulitzer.org)

Награду сотрудникам NYT присудили в категории "Международная журналистика"

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт оргкомитета данной премии.

Награду сотрудникам издания присудили в категории "Международная журналистика".

Коллектив NYT был отмечен за серию статей, написанных с риском для жизни, которые разоблачают хищнические действия режима Владимира Путина.

При этом не уточняется, за какие-именно публикации газета была удостоена премии.

Как сообщает Тhe New York Times, издание было отмечено наградой за серии материалов, в которых подробно описываются действия России за рубежом, от убийств до вмешательства в выборы, с момента выборов президента в США, состоявшихся в 2016 году.

Напомним, в 2019 году The New York Times получила Пулитцеровскую премию за расследование о финансовых махинациях в империи президента США Дональда Трампа. Подготовка материала заняла у журналистов 18 месяцев. Расследование СМИ обличило Трампа, заявлявшего об "обогащении собственными силами", а также "обнажило его бизнес-империю, построенную на уклонении от уплаты налогов".

Кендрик Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии в области музыки в 2018 году.

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