Стали відомі лауреати Пулітцерівської премії 2021 року

Крім того, один з авторів NYT Уеслі Морріс став лауреатом премії в номінації "Критика" за свої статті, присвячені расовій нерівності.



Газета Star Tribune з Міннеаполіса виграла в номінації "Новинна журналістика". Саме там в травні минулого року після затримання поліцією загинув афроамериканець Джордж Флойд і де почалися акції протесту руху BLM.



Метт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Крімальді, Еван Аллен і Брендан Маккарті з Boston Globe стали лауреатами в номінації "Журналістські розслідування".

Флоридська газета The Tampa Bay Times отримала нагороду за висвітлення місцевих новин, що публікувала в 2020 році матеріали про зловживання поліції в окрузі Паско.



Портал BuzzFeed став володарем премії за серію матеріалів, присвячених політиці влади КНР щодо уйгурів.

Reuters і The Atlantic отримали нагороди в категорії "Роз'яснювальні репортажі" за дослідження про вердикти федерального суду США і про коронавірус.



Кращою художньою книгою визнаний роман "Нічний сторож" Луїзи Ердріх, присвяченій боротьбі виселених зі своїх земель американських індіанців в 1950-х роках.



У номінації "Краща документальна" книга перемогу отримав Девід Цуккіно за твір "Брехня Вілмінтона", присвячений історії руху переваги білої раси в США в кінці XIX і початку XX століть.



