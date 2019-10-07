Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины

В понедельник, 7 октября, Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области медицины или физиологии в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.

Так, нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза.





Также отмечается, что во вторник будет присуждена награда в области физики, в среду - в химии, в четверг - в литературе. В пятницу, 11 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира.



Отметим, в 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследование в области лечения рака и роли специального белка в организме человека, который выступает в роли "тормоза" для имунной системы. Гипотеза ученых заключалась в том, что если "отключить" этот белок, то иммунные клетки человека можно настроить на атаку раковых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что умер бывший президент Франции Жак Ширак, которого предлагали выдвинуть в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира.