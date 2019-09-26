Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Фото: умер Жак Ширак

Жак Ширак умер в возрасте 86 лет

Сегодня, 26 сентября, умер Жак Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что ему было 86 лет. О смерти экс-президента сообщили его родственники.

Всего Жак Ширак пробыл на посту президента Франции 12 лет - с 1995 по 2007 годы. До этого он дважды возглавлял французское правительство, а также неоднократно избирался мэром Парижа. Одно из политических преобразований Ширака - сокращение президентского срока с семи до пяти лет.

В мае 2005 года Ширак перенес инсульт. После ухода с поста президента в 2007 году его неоднократно госпитализировали.

Напомним, ранее сторонники Жака Ширака предложили выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Письмо подписали в том числе бывший премьер-министр при Шираке Жан-Пьер Раффарен и бывший министр финансов Франции Тьерри Бретон.

Инициативу выдвинуть бывшего президента на премию мира поддержали 280 парламентариев, среди которых большинство - представители Республиканской партии.

Также РБК-Украина сообщало, что в Зимбабве после продолжительной борьбы с болезнью в возрасте 95 лет умер бывший президент Роберт Мугабе.