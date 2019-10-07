Стали відомі лауреати Нобелівської премії в галузі медицини

У понеділок, 7 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреатів премії в області медицини або фізіології в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комітету.

Так, нобелівську премію з фізіології або медицини отримали Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза.





Також зазначається, що у вівторок буде присуджена нагорода в галузі фізики, у середу - в хімії, в четвер - в літературі. У п'ятницю, 11 жовтня, стане відомий володар Нобелівської премії миру.



Відзначимо, в 2018 році Нобелівську премію в області фізіології і медицини отримали імунологи Джеймс Еллісон (США) і Тасуку Хондзе (Японія) за дослідження в галузі лікування раку і ролі спеціального білка в організмі людини, який виступає в ролі "гальма" для імунної системи. Гіпотеза вчених полягала в тому, що якщо "відключити" цей білок, то імунні клітини людини можна налаштувати на атаку ракових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що помер колишній президент Франції Жак Ширак, якого пропонували висунути в якості кандидата на Нобелівську премію миру.