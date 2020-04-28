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Стали известны кандидаты на пост главы Налоговой службы

Новости » Политика     28.04.2020 - 17:55
Стали известны кандидаты на пост главы Налоговой службы
Фото: Николай Катеринчук претендует на пост главы налоговой (wikimedia.org)

На высокую должность претендуют шесть человек

На пост нового главы Налоговой службы Украины претендуют шесть кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поданные декларации кандидатов на эту должность.

В частности, среди прочих на должность главы налоговой претендует народный депутат трех созывов (2002, 2007 и 2012) и лидер "Европейской партии" Николай Катеринчук.

Также одним из кандидатов является фискал Василий Поезд, который также претендует на пост замглавы налоговой. До этого возглавлял департамент организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Фискальной службы.

Остальными претендентами являются Герман Андес, который давно работает в Фискальной службе, Елизавета Рошуорова, Дмитрий Иванов и Дмитрий Алексеенко.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров уволил Сергея Верланова с должности главы Налоговой службы на фоне проблем с наполнением государственного бюджета. На этом посту Верланов пробыл около года.

Также правительство разрешило назначить главу налоговой без конкурса и уполномочило первого заместителя министра финансов провести собеседование с кандидатами.

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