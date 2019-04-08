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Стали відомі імена затриманих у Криму кримських татар

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 19:07
Стали відомі імена затриманих у Криму кримських татар
Фото: обшуки в Криму (facebook.com/anton.naumliuk)

В окупованому Криму 27 березня провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів

Громадське об'єднання "Кримська солідарність" повідомила імена та місця утримання під вартою всіх кримськотатарських активістів, які були арештовані в ході масових обшуків 27 березня в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым. Реалії".

У списку фігурують Тофік Абдулгазиев, Алім Карімов, Яшар Муєдінов і Іззет Абдуллаєв, які знаходяться в місті Шахти на території Росії в СІЗО №4. Усіх їх звинувачують за частиною 2 статті 205.5 КК Росії (участь у діяльності терористичної організації).

Владлен Абдулкадиров, Білял Аділов, Осман Арифмеметов, Фарход Базарів, Акім Бекіров, Сервет Газієв, Сейтвели Сейтнабдиев і Рустем Шейхалиев, які знаходяться в російському місті Ростові-на-Дону в СІЗО №1. Всі, крім Фархода Базарова, звинувачуються за частиною 2 статті 205.5 КК Росії (участь у діяльності терористичної організації). Базарів - за частиною 1 тієї ж статті (організація діяльності терористичної організації).

Меджі Абдурахманов, Енвер Аметов, Сейран Муртаза і Рустем Сейтхалилов, що перебувають у російському Таганрозі в СІЗО №2. Усіх їх звинувачують за частиною 2 статті 205.5 КК Росії (участь у діяльності терористичної організації).

Ремзі Бекіров, Риза Ізетов, Шабан Умеров і Руслан Сулейманов, які перебувають у Ростові-на-Дону в СІЗО №4. Всі звинувачуються за частиною 1 статті 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної організації).

Джеміль Гафаров, Ерфан Османів і Асан Яник, які знаходяться в Ростові-на-Дону в СІЗО №5. Усіх їх звинувачують за частиною 2 статті 205.5 КК Росії.

Нагадаємо, співробітники ФСБ 27 березня провели в окупованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів.

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