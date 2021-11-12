Стали известны имена военных, погибших сегодня на Донбассе

При выполнении боевого задания на Донбассе погибли два военных из Николаевской области. Смертельные ранения получили подполковник и мастер-сержант 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева.
"При выполнении боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович", - говорится в сообщении бригады.
Отмечается, что погибшие военные много лет служили в бригаде и были настоящими профессионалами и патриотами своей страны.
Командование и личный состав бригады выразили соболезнования семьям погибших военных.
Фото: на Донбассе погибли военные из Николаевской области (facebook.com/79AMBUA)
Напомним, сегодня, 12 ноября, пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. При этом в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое военнослужащих.