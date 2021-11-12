Стали відомі імена військових, які загинули сьогодні на Донбасі

При виконанні бойового завдання на Донбасі загинули два військових з Миколаївської області. Смертельні поранення отримали підполковник і майстер-сержант 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.
"При виконанні бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович і майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович", - йдеться в повідомленні бригади.
Відзначається, що загиблі військові багато років служили в бригаді і були справжніми професіоналами і патріотами своєї країни.
Командування та особовий склад бригади висловили співчуття родинам загиблих військових.
Фото: на Донбасі загинули військові з Миколаївської області (facebook.com/79AMBUA)
Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, проросійські бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. При цьому в результаті підриву на вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців.