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Стали відомі імена військових, які загинули сьогодні на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

При виконанні бойового завдання на Донбасі загинули два військових з Миколаївської області. Смертельні поранення отримали підполковник і майстер-сержант 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

"При виконанні бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович і майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович", - йдеться в повідомленні бригади.

Відзначається, що загиблі військові багато років служили в бригаді і були справжніми професіоналами і патріотами своєї країни.

Командування та особовий склад бригади висловили співчуття родинам загиблих військових.

Фото: на Донбасі загинули військові з Миколаївської області (facebook.com/79AMBUA)

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, проросійські бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. При цьому в результаті підриву на вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців.

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Збройні сили УкраїниМиколаївДонбасООС