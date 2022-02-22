Стали известны имена военных, погибших при обстреле на Донбассе

В результате обстрелов на Донбассе 21 февраля погибли двое украинских военных. Ближе к полуночи стали известны их имена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Сообщается, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил в результате артиллерийского обстрела получили ранения, несовместимые с жизнью, старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах.

"Командование и личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников", - говорится в сообщении.