ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

При обстреле Зайцево погибли двое украинских военных, трое ранены  

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 21 февраля 2022 19:10
При обстреле Зайцево погибли двое украинских военных, трое ранены   Фото: Украина несет потери на Донбассе (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

В результате обстрела Зайцево в Донецкой области погибли двое украинских военных. Еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое - ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация - ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в результате обстрела поселка Новолуганское в Донецкой области погиб мирный житель. Известно, что это мужчина 1970 года рождения.

За сегодня на Донбассе зафиксировано более 50 обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Зайцево Обострение на Донбассе
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц