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Стали відомі імена військових, загиблих при обстрілі на Донбасі

Автор: Юлія Бойко

В результаті обстрілів на Донбасі 21 лютого загинули двоє українських військових. Ближче до півночі стали відомі їхні імена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті артилерійського обстрілу отримали поранення, несумісні, з життям, старший лейтенант Ігор Демидчук і штаб-сержант Олександр Стельмах.

"Командування і особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих десантників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Зайцевого в Донецькій області загинули двоє українських військових і ще троє отримали поранення.

Крім того, 21 лютого в результаті обстрілів Новолуганського загинув мирний житель.

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