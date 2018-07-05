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Стали известны имена двоих человек, отравившихся возле Солсбери

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 00:26
Иллюстративное фото: отравление в Великобритании (facebook.com theintercept.com)
Иллюстративное фото: отравление в Великобритании (facebook.com theintercept.com)

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс

Стали известны имена двух человек, пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери. Об этом информирует Sky News.

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс. Во время пресс-конференции полиция подтвердила, что они являются местными жителями и британскими гражданами и их лечили в районной больнице Солсбери.

Полиция заявила, что население может не опасаться, риска для здоровья нету. Тем не менее, сегодня вечером правительство проведет второе совещание по чрезвычайной ситуации "Кобра", чтобы обсудить результаты испытаний вещества, отправленного на объект химического оружия в Портоне-Дауне.

Напомним, мужчина и были найдены в городе Эймсбери без сознания.

Оба пострадавшие находились на лечении в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом.

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Теги публикации: отравление, Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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