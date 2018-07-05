Стали відомі імена двох людей, отруєних біля Солсбері

Постраждалі - чоловік 45 років по імені Чарлі Роулі і жінка 44 років на iм'я Даун Стерджесс

Стали відомі імена двох осіб, постраждалих внаслідок отруєння у Великобританії, в місті Еймсбері, яке знаходиться недалеко від Солсбері. Про це інформує Sky News.

Постраждалі - чоловік 45 років по імені Чарлі Роулі і жінка 44 років на iм'я Даун Стерджесс. Під час прес-конференції поліція підтвердила, що вони є місцевими жителями і британськими громадянами та їх лікували в районній лікарні Солсбері.

Поліція заявила, що населення може не побоюватися, ризику для здоров'я немає. Тим не менш, сьогодні ввечері уряд проведе другу нараду щодо надзвичайної ситуації "Кобра", щоб обговорити результати випробувань речовини, відправленого на об'єкт хімічної зброї в Портон-Дауні.

Нагадаємо, чоловік і були знайдені в місті Еймсбері без свідомості.

Обидва постраждалі перебували на лікуванні в районній лікарні Солсбері з підозрою на отруєння невідомою речовиною.