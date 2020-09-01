Стали известны детали похищения бизнесмена из синагоги в Киеве

Похищенного из Центральной Синагоги в Киеве бизнесмена удерживали в Фастовском районе и требовали более 2 млн долларов в качестве выкупа. Похитителей удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения.

Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сообщается, что в полицию 21 августа поступило сообщение об исчезновении 48-летнего бизнесмена. По словам Крищенко, его удалось найти и освободить в течение 8 дней. Мужчину похитили, когда он приехал на деловую встречу в Печерском районе; неизвестные затолкали его в автомобиль и увезли из столицы.

Крищенко отметил, что благодаря камерам видеонаблюдения установили авто и нескольких человек, которые могли быть причастны к похищению.

"В дальнейшем было установлено место удержания мужчины, откуда он, кстати, пытался убежать, при этом получив переломы нижних конечностей. В дальнейшем его перевезли в Фастовский район, где продолжали незаконно удерживать в одном из домов", - сказал начальник полиции Киева.

Фото: задержание похитителей (npu.gov.ua)

В субботу, 29 августа, в ходе спецоперации при поддержке КОРДа задержали шестерых подозреваемых, в том числе заказчика и организатора. Заложника освободили, сейчас он находится в больнице под охраной.

По словам прокурора Киева Олега Кипера, открыто уголовное дело за похищение и вымогательство, а в настоящее время Печерский районный суд избирает фигурантам меры пресечения.

Также сообщается, что за освобождение бизнесмена требовали более 2 млн долларов.

Отметим, народный депутат VIII созыва Георгий Логвинский сообщал, что мужчину похитили на выходе из Центральной Синагоги.

Напомним, в июле полиция Киева освободила еще одного похищенного бизнесмена.

А в Киевской области расстреляли авто с предпринимателем, в результате мужчина погиб на месте.