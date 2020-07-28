ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стали известны детали крупнейшей бот-атаки на Украину

Вторник 28 июля 2020 09:46
Стали известны детали крупнейшей бот-атаки на Украину
Фото: кибератака (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас в СНБО работают над тем, чтобы зафиксировать все цифровые следы этой атаки

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что в июне этого года произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета. В целом, под удар попала десятая часть всей сети в Украине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Атаки на сеть: насколько опасна новая киберугроза для Украины".

По словам Демедюка, отличие нового типа атаки заключалось в использовании мощностей не зараженных устройств, а стримингового видеопотока для нагрузки на IP-адрес.

"Такой тип атаки был использован в украинской сети впервые. Атака имела целью блокирование работы провайдеров", - сказал он.

Также Демедюк рассказал, что атака осуществлялась не на конкретные адреса, а целыми диапазонами, при этом использовались взломанные веб-камеры.

"Их дефолтные настройки (например, login: admin, password: admin) были одной из основных причин получения несанкционированного доступа к удаленному управлению",- добавил он.

В настоящее время в СНБО работают над тем, чтобы зафиксировать все цифровые следы этой атаки и собрать информацию в различных частях мира, где были зафиксированы такие атаки.

"Имея достаточное количество необходимой информации, мы сможем сделать выводы о месте ее осуществления. У нас уже есть определенные наработки, однако разглашать их рано - пока дело находится в компетенции одного из правоохранительных органов киберзащиты ", - рассказал РБК-Украина заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Напомним, в мае хакеры атаковали базы данных банков, государственных органов и водителей службы перевозок, из-за чего произошла утечка персональных данных украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины кибератака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь