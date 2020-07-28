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Стали відомі деталі найбільшої бот-атаки на Україну

Вівторок 28 липня 2020 09:46
Стали відомі деталі найбільшої бот-атаки на Україну
Фото: кібератака (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Наразі в РНБО працюють над тим, щоб зафіксувати всі цифрові сліди цієї атаки

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив, що в червні цього року сталась найбільша в історії бот-атака нового типу, яка досягнула значення майже у 780 Гбіт/с і відключила 15% світового інтернету. В цілому, під удар потрапила десята частина всієї мережі в Україні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Атаки на мережу: наскільки небезпечна нова кіберзагроза для України".

За словами Демедюка, відмінність нового типу атаки полягала в використанні не потужностей заражених пристроїв, а стрімінгового відеопотоку для навантаження на IP-адресу.

"Такий тип атаки був використаний в українській мережі вперше. Атака мала на меті блокування роботи провайдерів", - сказав він.

Також Демедюк розповів, що атака здійснювалася не на конкретні адреси, а цілими діапазонами при цьому використовувалися зламані веб-камери.

"Їх дефолтні настройки (наприклад, login: admin, password: admin) були однією з основних причин отримання несанкціонованого доступу до віддаленого управління",- додав він.

Наразі в РНБО працюють над тим, щоб зафіксувати всі цифрові сліди цієї атаки і зібрати інформацію в різних частинах світу, де були зафіксовані такі атаки.

"Маючи достатню кількість необхідної інформації, ми зможемо зробити висновки про місце її здійснення. У нас вже є певні напрацювання, однак розголошувати їх рано - поки справа перебуває в компетенції одного з правоохоронних органів кіберзахисту ", - розповів РБК-Україна заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

Нагадаємо, в травні хакери атакували бази даних банків, державних органів та водіїв служби перевезень, через що стався витік персональних даних українців.

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