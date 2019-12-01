ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стали известны детали американских санкций против "Северного потока-2"

Новости » Энергетика     01.12.2019 - 20:40
Стали известны детали американских санкций против "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

Санкции коснутся различных компаний, которые занимаются прокладкой труб по дну Балтийского моря

Ограничения в адрес российского газового проекта "Северный поток-2", которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание ссылается на источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Сообщается, что под санкции может подпасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Также под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые работают вместе с Газпромом.

Издание указывает, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

Напомним, Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2" в американский оборонный бюджет на 2020 год. Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, определяющим расходы на оборону США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

Шесть стран присоединились к платежной системе торговли с Ираном в обход санкций США В Дании обеспокоены противостоянием РФ и США в Арктике
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь