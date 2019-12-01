Стали известны детали американских санкций против "Северного потока-2"

Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

Санкции коснутся различных компаний, которые занимаются прокладкой труб по дну Балтийского моря

Ограничения в адрес российского газового проекта "Северный поток-2", которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание ссылается на источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Сообщается, что под санкции может подпасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Также под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые работают вместе с Газпромом.

Издание указывает, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

Напомним, Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2" в американский оборонный бюджет на 2020 год. Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, определяющим расходы на оборону США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.