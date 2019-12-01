Стали відомі деталі американських санкцій проти "Північного потоку-2"

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Санкції торкнуться різних компаній, які займаються прокладкою труб по дну Балтійського моря

Обмеження на адресу російського газового проекту "Північний потік-2", які в сенаті Конгресу США планують включити в військовий бюджет, торкнуться різних компаній, що беруть участь в будівництві трубопроводу. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Видання посилається на джерела і виступ на конференції з безпеки в Галіфаксі глави сенатського комітету з міжнародних справ Джима Ріша.

Повідомляється, що під санкції може підпасти швейцарська Allseas, яка спеціалізується на укладанні під водою труб і кабелів. Також під загрозою перебувають і кілька німецьких компаній, які працюють разом з Газпромом.

Видання вказує, що обмеження можуть бути введені ще до католицького Різдва.

Нагадаємо, Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу "Північний потік-2" в американський оборонний бюджет на 2020 рік. Закон про національного оборонного бюджету є одним з найважливіших документів, що визначає витрати на оборону США. Включення такого положення в проект буде означати, що існує загальна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США в банківському комітеті.