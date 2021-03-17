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Стали известны даты визита президента Литвы в Украину

Автор: РБК-Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа завтра, 18 марта, посетит Украину с официальным визитом. Визит продлится в течение двух дней.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Науседа будет находиться с официальным визитом в Украине 18-19 марта. Он проведет встречу с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны также проведут очередное заседание совета президентов обеих стран. По результатам заседания состоится подписание ряда двусторонних документов.

Зеленский и Науседа примут участие в работе Всеукраинского форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство". Кроме того, пройдет украинско-литовский форум "Экономика и пандемия: кризис и новые возможности".

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков объявил, что Науседа на этой неделе приедет в Киев и выступит в украинском парламенте.

Отметим, Зеленский в этом году планирует посетить Литву с рабочим визитом и принять участие в четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине, которая должна состояться в Вильнюсе. Мероприятие планировалось на 2020 год, но его перенесли из-за пандемии COVID.

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