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На этой неделе президент Литвы посетит Украину и выступит в Раде

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 12:10
На этой неделе президент Литвы посетит Украину и выступит в Раде Фото: Гитанас Науседа (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит Украину. В Верховной раде он должен выступить в четверг.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.

"В четверг в Украине будет господин Науседа, президент Литовской республики. Было обращение к Верховной раде Украины с предложением выступления господина Науседа в стенах парламента", - отметил спикер ВР.

Эту инициативу поддержали представители всех депутатских фракций и групп.

"Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс", - сказал глава Рады и добавил, что Литва является постоянным партнером Украины в рамках ряда международных организаций, в частности, ПАСЕ.

Напомним, 9 марта стало известно, что президент Владимир Зеленский в этом году планирует посетить Литву с рабочим визитом. Он хочет принять участие в четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине, которая должна состояться в Вильнюсе.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря прошлого года Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы. Президенты обсуждали возможность проведения Конференции по реформам.

Добавим, в феврале Зеленский предложил Литве помощь с производством вакцин от коронавируса.

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