Стали відомі дати візиту президента Литви до України

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента .

Повідомляється, що Наусєда перебуватиме з офіційним візитом в Україні 18-19 березня. Він проведе зустріч віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським, сторони також проведуть чергове засідання ради президентів обох країн. За результатами засідання відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

Зеленський і Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес і держава". Крім того, пройде українсько-литовський форум "Економіка і пандемія: криза і нові можливості".