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Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира

Новости » Спорт    26.07.2019 - 15:52
Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира
Фото: трофей Клубного чемпионата мира (fifa.com)

На соревнования уже квалифицировались 5 коллективов

Клубный чемпионат мира 2019 года пройдет с 11 по 21 декабря в Катаре. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

В турнире примут участие семь команд, среди которых уже квалифицировались "Ливерпуль", мексиканский "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", катарский "Аль Садд" и команда из Новой Каледонии "Йеген Спорт". 

Еще два участника клубного чемпионата мира определятся после завершения Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

По правилам в турнире принимают участие победители клубных континентальных первенств каждой из шести конфедераций плюс чемпион принимающей страны.

Клубный чемпионат мира ранее проводился ежегодно в декабре с участием семи команд. С 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24.

В прошлом году мундиаль среди клубов выиграл "Реал".

Клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.

В 2020 году право на проведение турнира также получил Катар.

Напомним, ФИФА планирует создать всемирную Лигу наций

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