Стали відомі дати проведення клубного чемпіонату світу

На змагання вже кваліфікувалися 5 колективів
Клубний чемпіонат світу 2019 року відбудеться з 11 по 21 грудня в Катарі. Про це повідомив офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
У турнірі візьмуть участь сім команд, серед яких вже кваліфікувалися "Ліверпуль", мексиканський "Монтеррей", туніський "Есперанс", катарський "Аль Садд" і команда з Нової Каледонії "Йеген Спорт".
Ще два учасники клубного чемпіонату світу визначаться після завершення Кубка Лібертадорес і Ліги чемпіонів Азіатської конфедерації футболу.
За правилами у турнірі беруть участь переможці клубних континентальних першостей кожної з шести конфедерацій плюс чемпіон приймаючої країни.
Клубний чемпіонат світу раніше проводився щорічно в грудні за участю семи команд. З 2021 роки кількість учасників зросте з 7 до 24.
Минулого року мундіаль серед клубів виграв "Реал".
Клубні чемпіонати світу 2017 і 2018 років пройшли в ОАЕ.
У 2020 році право на проведення турніру також отримав Катар.
Нагадаємо, ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй.