"Стали добривом". Прикордонники відбили штурм "вагнерівців" у Бахмуті

"У Бахмуті чергова група "вагнерівців" стала добривом! Прикордонники відбили атаку штурмовиків на підступах до опорного пункту. Наші оборонці зустріли найманців ПВК "Вагнера" вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Також по вогневих точках окупантів били й прикордонники-мінометники. У результаті ворог відступив.

У ході бою загарбники втратили 14 осіб, із них 5 вбито, 9 - поранено.