"Стали удобрением". Пограничники отбили штурм "вагнеровцев" в Бахмуте

"В Бахмуте очередная группа "вагнеровцев" стала удобрением! Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту. Наши защитники встретили наемников ЧВК "Вагнера" огнем из стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении.

Также по огненным точкам оккупантов били и пограничники-минометчики. В результате враг отступил.

В ходе боя захватчики потеряли 14 человек, из них 5 убиты, 9 - ранены.