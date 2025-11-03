"Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав 157-й бригаді допомогу на 120 млн грн

П’ять наземних роботизованих комплексів "Терміт", 40 дронів із оптоволоконним керуванням, 10 сіткометів для боротьби з ворожими безпілотниками, станції керування та електроніка, ноутбуки, ручний та електроінструмент, а також запчастини для ремонту автомобілів - це чергова партія допомоги, яка приїхала до 157ї ОМБр.

Оптоволоконні дрони неможливо заглушити засобами РЕБ, тому такі системи використовуються для штурмових і саперних завдань поблизу лінії зіткнення.

"Оптоволоконні дрони - це справжній перелом у тактиці: по-перше, їх практично не можливо знешкодити засобами РЕБ, бо управління і відео йдуть по кабелю, а не по ефіру. По-друге, вони дають якісну картинку в реальному часі — тепловізор, HD-відео, стабільна передача без перешкод. Це означає, що можна підійти ближче до цілі, точно відпрацювати розвідку чи саперні завдання і повернути людей у безпеку. Для нас це не просто дрон - це інструмент, що знижує ризики та підвищує швидкість прийняття рішень на фронті", - пояснюють у бригаді.

НРК "Терміт" забезпечують розвідку, дозволяють виконувати логістичні завдання без ризику для особового складу. Крім того ними можна робити навіть евакуацію. А сіткомети допомагають перехоплювати ворожі FPV-дрони на підльоті до позицій. За словами представників «Сталевого фронту», головна мета таких поставок — підвищити автономність підрозділів і зменшити ризики для військових:

"Ми прагнемо, щоб кожен підрозділ мав не просто техніку, а рішення, які реально працюють на фронті. Оптоволоконні дрони та комплекси "Терміт" - це приклад технологій, які рятують життя і дають військовим впевненість навіть у найскладніших умовах", - зазначив представник ініціативи Антон Гончарук.