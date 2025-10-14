"Сталевий фронт" Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги

"Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав черговий транш допомоги на майже 3 млн гривень 39-й окремій бригаді берегової оборони ВМС ЗСУ. Зокрема, на запит бійців, компанія "Метінвест" передала універсальний трактор для облаштування позицій та інтерактивний стіл для оперативного планування.

Бійці бригади брали участь у найгарячіших боях на Херсонщині та Миколаївщині, а сьогодні продовжують чинити опір ворогу. Облаштування надійних оборонних позицій - один з ключових пріоритетів для збереження життів бійців та ефективного виконання бойових завдань. Фахівці Метінвесту провели комплексний технічний огляд трактора та підготували його до роботи поблизу передової.

"Трактор будемо використовувати в підготовці позицій першої лінії та другої ліній оборони. Це важлива складова ведення війни - підготовка, аби ворог не заскочив тебе зненацька, тож ми завжди готуємось. Облаштування власних позицій це такий же важливий аспект підготовки, як і тренування особового складу, тож тут не може бути дрібниць", - зауважує військовослужбовець 39 окремої бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти ВМС ЗС України на псевдо "КРЮГЕР".

Крім спецтехніки, морпіхи отримали інтерактивний сенсорний стіл, який потрібен для оперативного планування дій підрозділу. Це сучасне рішення дозволить приймати тактичні рішення швидше та ефективніше.

"Такі технології вже не вперше використовуються в Збройних силах України: суміжні підрозділи, з якими ми спілкуємось і разом працюємо, теж використовують такі столи. Це реально дуже крута допомога, яка покращить роботу взагалі підрозділу і підрозділ буде більш оперативно вирішувати проблеми на полі бою. Метінвест не вперше підтримує нашу бригаду - і це завжди оперативна допомога саме тим, чого потребує підрозділ. Звичайно це дуже важливо, адже ми об’єднуємо сили для спільної перемоги України. Тільки разом ми сильні", - переконаний "КРЮГЕР".

Нагадаємо, загальна сума, яку бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу військовим і цивільним українцям с початку повномасштабного вторгнення, сягнула 12.8 млрд грн.