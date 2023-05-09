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"Сталевий фронт" передав нацгвардійцям техніку для наступу на 10 млн гривень

Фото: "Сталевий фронт" передав нацгвардійцям техніку для наступу на 10 млн гривень (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Новостворений підрозділ Гвардії наступу Національної гвардії України отримав від "Метінвесту" техніку для наступу на 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

До складу допомоги увійшли: 20 приладів нічного бачення, 7 дальномірів, 30 колліматорних голографічних прицілів та збільшувачів-магніфаєрів до них, 10 біноклів Schteiner, 7 квадрокоптерів DJI MAVIC 3Т та FMC, а також автономні зарядні станції EcoFlow, супутникові модеми Starlink та інше.

Для підвищення мобільності підрозділу передали транспорт: бус та пікап.

Вартість техніки - понад 10 мільйонів гривень.

"Постачання високопрофесійної військової техніки потребує погодження документів дозвільного характеру для переміщення техніки через кордон, контроль за логістикою та передачею пристроїв кінцевому користувачу. З виконанням кожного нового запиту військових, ми все ретельніше оцінюємо потреби та якість техніки, все задля підвищення ефективності волонтерства та благодійності. Ми стараємося задовольняти специфічні потреби військових, де в силу складності централізованого постачання допомога потрібна найбільше", - коментує старший менеджер Управління злиття та поглинання проектного офісу компанії Олександр Куль.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива підприємств Ріната Ахметова, що об’єднує усю їхню мілітарну допомогу.

Компанії передали захисникам вже понад 200 тисяч бронежилетів, та понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес.

Загалом Ахметов спрямував на військові та гуманітарні цілі понад 5 млрд грн.

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