RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Стальной фронт" передал нацгвардейцам технику для наступления на 10 млн гривен

Фото: "Стальной фронт" передал нацгвардейцам технику для наступления на 10 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Новое подразделение Гвардии наступления Национальной гвардии Украины получило от "Метинвеста" технику для наступления на 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В состав помощи вошли: 20 приборов ночного видения, 7 дальномеров, 30 коллиматорных голографических прицелов и увеличителей-магнифаеров к ним, 10 биноклей Schteiner, 7 квадрокоптеров DJI MAVIC 3Т и FMC, а также автономные зарядные станции EcoF.

Для повышения мобильности подразделения передали транспорт: бус и пикап.

Стоимость техники - более 10 миллионов гривен.

"Поставка высокопрофессиональной военной техники требует согласования документов разрешительного характера для перемещения техники через границу, контроль за логистикой и передачей устройств конечному пользователю. С выполнением каждого нового запроса военных, мы все более тщательно оцениваем потребности и качество техники, все для повышения эффективности волонтерства и благотворительности. Мы стараемся удовлетворять специфические потребности военных, где в силу сложности централизованного снабжения необходима помощь больше всего", - комментирует старший менеджер Управления слияния и поглощения проектного офиса компании Александр Куль.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива предприятий Рината Ахметова, объединяющая всю их милитарную помощь.

Компании передали защитникам уже более 200 тысяч бронежилетов и более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес.

В общей сложности Ахметов направил на военные и гуманитарные цели более 5 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестНацгвардия