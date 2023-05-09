"Стальной фронт" передал нацгвардейцам технику для наступления на 10 млн гривен

В состав помощи вошли: 20 приборов ночного видения, 7 дальномеров, 30 коллиматорных голографических прицелов и увеличителей-магнифаеров к ним, 10 биноклей Schteiner, 7 квадрокоптеров DJI MAVIC 3Т и FMC, а также автономные зарядные станции EcoF.

Для повышения мобильности подразделения передали транспорт: бус и пикап.

Стоимость техники - более 10 миллионов гривен.

"Поставка высокопрофессиональной военной техники требует согласования документов разрешительного характера для перемещения техники через границу, контроль за логистикой и передачей устройств конечному пользователю. С выполнением каждого нового запроса военных, мы все более тщательно оцениваем потребности и качество техники, все для повышения эффективности волонтерства и благотворительности. Мы стараемся удовлетворять специфические потребности военных, где в силу сложности централизованного снабжения необходима помощь больше всего", - комментирует старший менеджер Управления слияния и поглощения проектного офиса компании Александр Куль.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива предприятий Рината Ахметова, объединяющая всю их милитарную помощь.

Компании передали защитникам уже более 200 тысяч бронежилетов и более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес.

В общей сложности Ахметов направил на военные и гуманитарные цели более 5 млрд грн.