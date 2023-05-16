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"Сталевий фронт" передав ГУР тепловізійні приціли на 2 млн гривень

Фото: "Сталевий фронт" передав ГУР тепловізійні приціли на 2 млн гривень (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Спецпідрозділ ГУР отримав від групи "Метінвест" п’ять тепловізійних прицілів в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Тепловізійний приціл - це оптоелектронний пристрій, сумісний з різними видами вогнепальної зброї. Оскільки він фіксує теплове випромінювання, його можна використовувати вночі та при будь-якій погоді.

"Метінвест" закупив приціли LW75MG виробництва "Brolis Semiconductors" (Литва), наразі це найчуттєвіша прицільна системою на ринку оптичних систем, тобто дозволяє проводити операції на довгі дистанції.

Приціл дозволяє бачити ворога на відстані до 1000 м. А функція запису дозволяє переглядати процес роботи пізніше для аналізу та планування наступних завдань. Ця система має визнання в Європі та у країнах НАТО та зараз використовується у збройних силах багатьох європейських країн.

Загальна вартість тепловізійних прицілів, які отримав спецпідрозділ ГУР, становить близько 2 млн грн.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, яка об’єднує мілітарну ініціативу всіх бізнесів Ріната Ахметова. В її рамках захисники України отримали понад 200 тис. од. амуніції, 1348 од. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л палива тощо.

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ГУРМетинвест