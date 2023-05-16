RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Стальной фронт" передал ГУР тепловизионные прицелы на 2 млн гривен

Фото: "Стальной фронт" передал ГУР тепловизионные прицелы на 2 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Спецподразделение ГУР получило от группы "Метинвест" пять тепловизионных прицелов в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Тепловизионный прицел – это оптоэлектронное устройство, совместимое с разными видами огнестрельного оружия. Поскольку он фиксирует тепловое излучение, его можно использовать ночью и при любой погоде.

"Метинвест" закупил прицелы LW75MG производства "Brolis Semiconductors" (Литва), сейчас это самая чувствительная прицельная система на рынке оптических систем, то есть позволяет проводить операции на длинные дистанции.

Прицел позволяет видеть врага на расстоянии до 1000 м. А функция записи позволяет просматривать процесс работы позже для анализа и планирования следующих задач. Эта система имеет признание в Европе и странах НАТО и сейчас используется в вооруженных силах многих европейских стран.

Общая стоимость тепловизионных прицелов, полученных спецподразделением ГУР, составляет около 2 млн грн.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, объединяющая милитаристскую инициативу всех бизнесов Рината Ахметова. В ее рамках защитники Украины получили более 200 тыс. ед. амуниции, 1348 ед. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л топлива.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРМетинвест