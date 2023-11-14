"Сталевий" фронт передав бійцям 10 "швидких" та радіаційні дозиметри
"Метінвест" передала бійцям, які захищають нашу країну неподалік від окупованої Запорізької АЕС, 100 радіаційних дозиметрів та 10 авто швидкої допомоги. Партію техніки на 8 млн передали в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
У "Метінвесті" зазначають: на фронт передали вже понад 100 автомобілів швидкої допомоги на загальну вартість більш як 70 мільйонів гривень. Раніше більшість цих авто закуповували в Італії, але там авто уже закінчуються, тож доводиться шукати авто в інших країнах.
"Вже передали понад сто авто, але хлопці просять ще, тож ми, "Сталевий фронт", будемо й надалі шукати та передавати "швидкі". Також передали дозиметри - їх попросили бійці, які перебувають біля атомної станції, щоб контролювати ситуацію", - розповів керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".
Загальна сума, яку Рінат Ахметов передав на допомогу військовим і цивільним українцям, перевищила 6 млрд грн.
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