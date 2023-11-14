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"Стальной" фронт передал бойцам 10 "скорых" и радиационные дозиметры

Вторник 14 ноября 2023 21:59
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"Стальной" фронт передал бойцам 10 "скорых" и радиационные дозиметры Фото: "Стальной" фронт передал бойцам 10 "скорых" и радиационные дозиметры (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Метинвест" передала бойцам, защищающим нашу страну неподалеку от оккупированной Запорожской АЭС, 100 радиационных дозиметров и 10 авто скорой помощи. Партию техники на 8 млн передали в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В "Метинвесте" отмечают: на фронт передали уже более 100 автомобилей скорой помощи на общую стоимость более 70 миллионов гривен. Раньше большинство этих авто закупали в Италии, но там авто уже заканчивается, так что приходится искать авто в других странах.

"Уже передали более ста авто, но ребята просят еще, поэтому мы, "Стальной фронт", будем и дальше искать и передавать "скорые". Также передали дозиметры - их попросили находящиеся у атомной станции бойцы, чтобы контролировать ситуацию", - рассказал руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

Общая сумма, которую Ринат Ахметов передал на помощь военным и гражданским украинцам, превысила 6 млрд. грн.

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Метинвест ВСУ
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