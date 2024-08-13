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"Сталевий фронт" Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ

Вівторок 13 серпня 2024 13:39
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"Сталевий фронт" Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ Фото: "Сталевий фронт" Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ ()
Автор: Олександр Мороз

"Сталевий фронт" Рената Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ. 14 бронетранспортерів FV432 Mark 2 із запчастинами, вартістю 53 млн грн, вирушили до 3-ї штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу "Сталевий фронт".

Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 - це британський гусеничний бронетранспортер, розроблений для перевезення військових. Екіпаж може становити до 12 людей, сталева броня забезпечує захист від стрілецької зброї та осколків, максимальна швидкість до 52 км/год, а на одному баку пального можна проїхати до 480 км. "Сталевий фронт" надав кошти для закупівлі їх у Британії: 12 машин моделі FV432 і дві ремонтно-евакуаційні FV434.

"Ми знайшли ці БТР у Британії, і понад шість місяців доставляли їх в Україну. Хлопці давно просили броньовану гусеничну техніку, яка дозволяє їм рятувати життя на різних ділянках фронту", – розказує представник "Сталевого фронту", керівник проєктного офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Завдяки своїм компактним розмірам та гусеничній ходовій частині, FV432 Mark 2 може пересуватися складною місцевістю, тому його використовують для різних задач.

&quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ

"Їхня проходимість набагато краще, ніж в колісної техніки. Тому вона рятує життя хлопців, які виконують зараз свої бойові завдання. Ми додатково і переобладнуємо внутрішньою системою навігації, зв'язку, щоб хлопцям було краще між собою співпрацювати на полі бою", – розказав боєць 3-ї штурмової бригади.

FV432 Mark 2 використовувався британськими збройними силами в різних конфліктах, включаючи війну в Перській затоці (1990-1991), операції в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - це мілітарна ініціатива, започаткована відомим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Метою цієї ініціативи є підтримка Збройних сил України та інших силових структур у боротьбі проти російської агресії. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 9 млрд грн.

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Рінат Ахметов
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