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"Стальной фронт" Ахметова закупил британские БТР для ВСУ

Вторник 13 августа 2024 13:39
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"Стальной фронт" Ахметова закупил британские БТР для ВСУ Фото: "Стальной фронт" Ахметова закупил британские БТР для ВСУ ()
Автор: Александр Мороз

"Стальной фронт" Рената Ахметова закупил британские БТР для ВСУ. 14 бронетранспортеров FV432 Mark 2 с запчастями, стоимостью 53 млн грн, отправились в 3-ю штурмовую бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу "Стальной фронт".

Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 – это британский гусеничный бронетранспортер, разработанный для перевозки военных. Экипаж может составлять до 12 человек, стальная броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков, максимальную скорость до 52 км/ч, а на одном баке горючего можно проехать до 480 км. "Стальной фронт" предоставил средства для закупки их в Британии: 12 машин модели FV432 и две ремонтно-эвакуационные FV434.

"Мы нашли эти БТР в Британии, и более шести месяцев доставляли их в Украину. Ребята давно просили бронированную гусеничную технику, которая позволяет им спасать жизнь на разных участках фронта", - рассказывает представитель "Стального фронта", руководитель проектного офиса генерального директора Группы " Метинвест" Александр Водовиз.

Благодаря компактным размерам и гусеничной ходовой части, FV432 Mark 2 может передвигаться по сложной местности, поэтому его используют для различных задач.

&quot;Стальной фронт&quot; Ахметова закупил британские БТР для ВСУ

"Их проходимость гораздо лучше, чем у колесной техники. Поэтому она спасает жизнь ребят, которые выполняют сейчас свои боевые задачи. Мы дополнительно и переоборудоваем внутренней системой навигации, связи, чтобы ребятам было лучше между собой сотрудничать на поле боя", – рассказал боец 3-й штурмовой бригады.

FV432 Mark 2 использовался британскими вооруженными силами в различных конфликтах, включая войну в Персидском заливе (1990–1991), операции в Ираке и Афганистане.

Напомним, "Стальной фронт" - это милитарная инициатива, начатая известным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Цель этой инициативы – поддержка Вооруженных сил Украины и других силовых структур в борьбе против российской агрессии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 9 млрд. грн.

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Ринат Ахметов
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