"Сталевий фронт" Ахметова забезпечив 157-му бригаду мобільними Starlink та комплектуючими для БПЛА

Зазначається, що партія вантажу спрямована на підвищення мобільності підрозділів та забезпечення автономності екіпажів БПЛА безпосередньо на лінії зіткнення.

Ключовим елементом поставки стали 15 повнопривідних автомобілів. Для забезпечення стійкого зв'язку під час руху, також передані 20 автомобільних комплектів супутникового зв'язку Starlink, що дозволяє залишатися в мережі навіть під час маневрів.

Окрім транспорту, ініціатива передала обладнання для розгортання мобільних майстерень з виготовлення та ремонту дронів. До пакету увійшли 10 високоточних 3D-принтерів, верстат з числовим програмним керуванням (ЧПУ), а також критично важливі компоненти для FPV-систем: перетворювачі напруги, польотні контролери, акумулятори та 40 посилених антен.

За словами представників ініціативи, такий склад допомоги відображає зміну характеру бойових дій, де швидкість адаптації технологій відіграє вирішальну роль.

"Ми бачимо, що сучасна оборона вимагає не лише зброї, а й інженерних рішень на "нулі". Передача 3D-принтерів та верстату ЧПУ - це фактично передача засобів виробництва. Це дозволяє бригаді не чекати поставок тижнями, а друкувати необхідні хвостовики, скиди чи кріплення для антен прямо в бліндажі, - підкреслив Антон Гончарук, представник ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

За його словами, мобільність, яку забезпечують ці 15 авто, помножена на технологічну незалежність майстерень - це саме той гнучкий підхід, який допомагає українським військовим бути на крок попереду ворога.

Фото: військовим передали 15 повнопривідних автомобілів (пресслужба)

У 157-й ОМБр зазначають, що отримане обладнання дозволить закрити потреби кількох розрахунків аеророзвідки та ударних груп.

"Війна переходить у фазу технологічних перегонів. Отримані нами польотні контролери та антени - це "мізки" та "очі" наших дронів, а верстат ЧПУ дозволяє нам модифікувати борти під конкретні бойові задачі за лічені години", - зазначив представник 157-ї ОМБр.

Окремо військові подякували за "Старлінки" для авто. "Можливість отримувати стрім з дрона прямо в машині - це суттєве підвищення керованості бою та безпеки наших екіпажів", - наголосили в 157-й бригаді.