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"Сталевий фронт" Ахметова передав військовим безпілотний авіаційний комплекс "Сич"

Субота 30 березня 2024 19:16
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"Сталевий фронт" Ахметова передав військовим безпілотний авіаційний комплекс "Сич" Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав військовим безпілотний авіаційний комплекс "Сич" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала бійцям Головного управління розвідки, що боронять Запорізький напрямок безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Сич".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ініціативи.

Раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголошував, що "Сичі" використовуються для ведення розвідки у глибокому тилу противника, а також завдання ударів по точковим цілям.

Такі "пташки" мають високі тактико-технічні характеристики. БпАК великої дальності "Сич" здатен подолати відстань до 200 кілометрів, знаходячись у повітрі понад дві години і забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку.

За словами захисників, допомога від великих компаній важлива, тому що війна зараз на дуже високому технологічному рівні.

&quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова передав військовим безпілотний авіаційний комплекс &quot;Сич&quot;

Нагадаємо, від початку великої війни Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на підтримку військових та цивільних понад 7,6 млрд грн.

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