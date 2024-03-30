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"Стальной фронт" Ахметова передал военным беспилотный авиационный комплекс "Сич"

Суббота 30 марта 2024 19:16
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"Стальной фронт" Ахметова передал военным беспилотный авиационный комплекс "Сич" Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал военным беспилотный авиационный комплекс "Сич" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Милитарная инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова передала бойцам Главного управления разведки, защищающим Запорожское направление беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Сыч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой науведомление инициативы.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отмечал, что "Сычи" используются для ведения разведки в глубоком тылу противника, а также нанесения ударов по точечным целям.

Такие "птички" обладают высокими тактико-техническими характеристиками. БпАК большой дальности "Сыч" способен преодолеть расстояние до 200 километров, находясь в воздухе более двух часов и обеспечивая при этом качественную фотосъемку.

По словам защитников, помощь от крупных компаний важна, потому что война сейчас на очень высоком технологическом уровне.

Напомним, с начала великой войны Ринат Ахметов и его бизнесы направили в поддержку военных и гражданских свыше 7,6 млрд грн.

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