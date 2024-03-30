"Стальной фронт" Ахметова передал военным беспилотный авиационный комплекс "Сич"
Милитарная инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова передала бойцам Главного управления разведки, защищающим Запорожское направление беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Сыч".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой науведомление инициативы.
Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отмечал, что "Сычи" используются для ведения разведки в глубоком тылу противника, а также нанесения ударов по точечным целям.
Такие "птички" обладают высокими тактико-техническими характеристиками. БпАК большой дальности "Сыч" способен преодолеть расстояние до 200 километров, находясь в воздухе более двух часов и обеспечивая при этом качественную фотосъемку.
По словам защитников, помощь от крупных компаний важна, потому что война сейчас на очень высоком технологическом уровне.
Напомним, с начала великой войны Ринат Ахметов и его бизнесы направили в поддержку военных и гражданских свыше 7,6 млрд грн.
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