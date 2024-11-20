ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Сталевий фронт" Ахметова передав спецпідрозділу ВСУ дрони та техніку на суму 3,5 млн гривень

Середа 20 листопада 2024 13:17
UA EN RU
"Сталевий фронт" Ахметова передав спецпідрозділу ВСУ дрони та техніку на суму 3,5 млн гривень Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав спецпідрозділу ВСУ дрони та техніку (прес-служба ініціативи)
Автор: Юлія Бойко

Спеціальний підрозділ Сил оборони України отримав чергову допомогу в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Захисникам передали 100 дронів, пікап та вантажний мікроавтобус. Загальна вартість переданого обладнання становить 3,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ініціативи.

Окрім дронів, "Сталевий фронт" передав пікап та мікроавтобус, які забезпечуватимуть мобільність підрозділу, евакуацію поранених та транспортування спорядження.

"Транспорт на фронті - необхідність і розхідний матеріал. Кожен пікап чи бус допомагає швидше реагувати на виклики та виконувати завдання," - додав представник підрозділу.

За словами представників "Сталевого фронту", ініціатива продовжує фокусуватися на забезпеченні військових найнеобхіднішим спорядженням і технікою.

"Наше завдання - робити все можливе, щоб допомогти захисникам України. Дрони, мобільна техніка, транспорт - інструменти, які рятують життя наших бійців", - підкреслив старший менеджер Управління злиття та поглинання проєктного офісу "Метінвест" Олександр Куль.

Ця допомога стала частиною системної роботи "Сталевого фронту", яка охоплює передачу дронів, транспорту, мобільних укриттів, бронезахисту та інших засобів для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, це ініціатива бізнесів Ріната Ахметова, а з початку повномасштабного вторгення загальна сума, спрямована бізнесменом на потреби України, складає 10 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті