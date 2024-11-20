"Сталевий фронт" Ахметова передав спецпідрозділу ВСУ дрони та техніку на суму 3,5 млн гривень

Спеціальний підрозділ Сил оборони України отримав чергову допомогу в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Захисникам передали 100 дронів, пікап та вантажний мікроавтобус. Загальна вартість переданого обладнання становить 3,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ініціативи.

Окрім дронів, "Сталевий фронт" передав пікап та мікроавтобус, які забезпечуватимуть мобільність підрозділу, евакуацію поранених та транспортування спорядження.

"Транспорт на фронті - необхідність і розхідний матеріал. Кожен пікап чи бус допомагає швидше реагувати на виклики та виконувати завдання," - додав представник підрозділу.

За словами представників "Сталевого фронту", ініціатива продовжує фокусуватися на забезпеченні військових найнеобхіднішим спорядженням і технікою.

"Наше завдання - робити все можливе, щоб допомогти захисникам України. Дрони, мобільна техніка, транспорт - інструменти, які рятують життя наших бійців", - підкреслив старший менеджер Управління злиття та поглинання проєктного офісу "Метінвест" Олександр Куль.

Ця допомога стала частиною системної роботи "Сталевого фронту", яка охоплює передачу дронів, транспорту, мобільних укриттів, бронезахисту та інших засобів для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, це ініціатива бізнесів Ріната Ахметова, а з початку повномасштабного вторгення загальна сума, спрямована бізнесменом на потреби України, складає 10 млрд грн.