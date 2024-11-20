"Стальной фронт" Ахметова передал спецподразделению ВСУ дроны и технику на сумму 3,5 млн гривен

Специальное подразделение Сил обороны Украины получило очередную помощь в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Защитникам передали 100 дронов, пикап и грузовой микроавтобус. Общая стоимость переданного оборудования составляет 3,5 млн. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу инициативы.

Кроме дронов, "Стальной фронт" передал пикап и микроавтобус, которые будут обеспечивать мобильность подразделения, эвакуацию раненых и транспортировку снаряжения.

"Транспорт на фронте – необходимость и расходный материал. Каждый пикап или бус помогает быстрее реагировать на вызовы и выполнять задачи", - добавил представитель подразделения.

По словам представителей "Стального фронта", инициатива продолжает фокусироваться на обеспечении военных необходимым снаряжением и техникой.

"Наша задача – делать все возможное, чтобы помочь защитникам Украины. Дроны, мобильная техника, транспорт – инструменты, которые спасают жизнь наших бойцов", – подчеркнул старший менеджер Управления слияния и поглощения проектного офиса "Метинвест" Александр Куль.

Эта помощь стала частью системной работы "Стального фронта", которая охватывает передачу дронов, транспорта, мобильных укрытий, бронезащиты и других средств для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, это инициатива бизнесов Рината Ахметова, а с начала полномасштабного вторжения общая сумма, направленная бизнесменом на нужды Украины, составляет 10 млрд. грн.