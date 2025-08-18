UA

Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

"Сталевий фронт" Ахметова” передав РЕБ для Нацгвардії на 29 млн гривень

Фото: "Сталевий фронт" Ахметова” передав РЕБ для Нацгвардії на 29 млн гривень (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" від імені ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала бригаді Національної гвардії України комплексну партію засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю 29 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ініціативи.

Постачання охоплює одразу кілька рівнів захисту від ворожих безпілотників і стало одним із найбільших цільових внесків проєкту у напрямку РЕБ за останні місяці.

Передана техніка дозволяє підрозділу прикривати ключові ділянки - від передових позицій до тилових укріплень - і глушити сигнали керування ворожими дронами на різних частотах. Це дозволяє захищати від атак як особовий склад, так і техніку.

Серед переданій бригаді техніки - десятки комплексів РЕБ "Синиця 3.5К". Ці станції призначені для створення локальних зон радіозаглушення і знищення каналів керування FPV-дронами.

За словами військових, "Синиця" ефективно працює автономно та підходить для розгортання як на стаціонарних, так і на мобільних позиціях.

Командир підрозділу, який отримав техніку, говорить, що її ефективність відчувається вже зараз: "FPV-дрон - це не просто загроза. Це снаряд з очима, що полює на тепловий слід. А ця техніка - як шапка-невидимка. І це щодня рятує життя".

У "Сталевому фронті" також підтверджують, що запити на РЕБ з фронту дедалі частішають. "Сучасна війна - це битва технологій. І ми не можемо допустити, щоб наші воїни програвали її в повітрі. Саме тому ми нарощуємо підтримку цього напряму", - зазначив голова офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, загалом з початку повномасштабного вторгнення ініціатива "Сталевий фронт" уже передала Силам оборони понад 7 тисяч дронів, 6 тисяч засобів звʼязку, сотні укриттів, техніку, броньовані катери, мінні трали, а також запустила виробництво захисних екранів для танків Abrams і Bradley.

Загальна сума допомоги армії з боку бізнесів Ахметова перевищила 11,3 млрд грн.

