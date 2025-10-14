ua en ru
"Стальной фронт" Ахметова передал морпехам 39-й бригады новую партию помощи

Вторник 14 октября 2025 16:21
"Стальной фронт" Ахметова передал морпехам 39-й бригады новую партию помощи Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал морпехам 39-й бригады новую партию помощи (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

"Стальной фронт" Рината Ахметова передал очередной транш помощи на почти 3 млн гривен 39-й отдельной бригаде береговой обороны ВМС ВСУ. В частности, по запросу бойцов, компания "Метинвест" передала универсальный трактор для обустройства позиций и интерактивный стол для оперативного планирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение инициативы.

Бойцы бригады принимали участие в горячих боях на Херсонщине и Николаевщине, а сегодня продолжают сопротивляться врагу. Обустройство надежных оборонительных позиций - один из ключевых приоритетов для сохранения жизней бойцов и эффективного выполнения боевых задач. Специалисты Метинвеста провели комплексный технический осмотр трактора и подготовили его к работе вблизи передовой.

"Трактор будем использовать в подготовке позиций первой линии и второй линий обороны. Это важная составляющая ведения войны - подготовка, чтобы враг не застал тебя врасплох, поэтому мы всегда готовимся. Обустройство собственных позиций это такой же важный аспект подготовки, как и тренировки личного состава, поэтому здесь не может быть мелочей", - отмечает военнослужащий 39 отдельной бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины под псевдонимом "КРЮГЕР".

Кроме спецтехники, морпехи получили интерактивный сенсорный стол, который нужен для оперативного планирования действий подразделения. Это современное решение позволит принимать тактические решения быстрее и эффективнее.

"Такие технологии уже не впервые используются в Вооруженных силах Украины: смежные подразделения, с которыми мы общаемся и вместе работаем, тоже используют такие столы. Это реально очень крутая помощь, которая улучшит работу вообще подразделения и подразделение будет более оперативно решать проблемы на поле боя. Метинвест не впервые поддерживает нашу бригаду - и это всегда оперативная помощь именно тем, в чем нуждается подразделение. Конечно это очень важно, ведь мы объединяем силы для общей победы Украины. Только вместе мы сильны", - убежден "КРЮГЕР".

Напомним, общая сумма, которую бизнесы Рината Ахметова направили на помощь военным и гражданским украинцам с начала полномасштабного вторжения, достигла 12.8 млрд грн.

