"Сталевий фронт" Ахметова передав бійцям понад 5 тисяч дронів

Група "Метінвест" від імені "Сталевого фронту Ріната Ахметова" передала 2 пікапи та 5 дронів DJI Mavic 3 військовій частині Р9025 Служби безпеки України. Загальна кількість БПЛа від мілітарної ініціативи перевищила 5 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ініціативи.

Загальна вартість допомоги - 1,6 млн гривень.

Керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз розповідає, що саме дрони Mavic одні з найбільш затребуваних на фронті. Купують і передають їх на передову постійно.

Загальна кількість різних видів "пташок", яку передали захисникам України від початку великої війни, вже перевищила 5 тисяч.

"На сьогодні "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передав понад 5000 БПЛа різних моделей. Це не лише "мавіки", а й Валькірії, і Лелеки, і Фурії, і більш складні комплекси. На наступний рік ми будемо тільки збільшувати допомогу, і кількість дронів буде вимірюватися тисячами", - каже Водовіз.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2,8 млрд грн – допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".

Загалом сума, яку Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям, перевищила 6,7 млрд грн.