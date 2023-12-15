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"Стальной фронт" Ахметова передал бойцам более 5 тысяч дронов

Пятница 15 декабря 2023 15:50
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"Стальной фронт" Ахметова передал бойцам более 5 тысяч дронов Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал бойцам более 5 тысяч дронов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" от имени "Стального фронта Рината Ахметова" передала 2 пикапа и 5 дронов DJI Mavic 3 воинской части Р9025 Службы безопасности Украины. Общее количество БПЛ от милитарной инициативы превысило 5 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт инициативы.

Общая стоимость помощи - 1,6 млн гривен.

Руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз рассказывает, что именно дроны Mavic одни из самых востребованных на фронте. Покупают и передают их на передовую постоянно.

Общее количество разных видов "птичек", переданных защитникам Украины с начала великой войны, уже превысило 5 тысяч.

"На сегодня "Стальной фронт Рината Ахметова" передал более 5000 БПЛа разных моделей. Это не только "мавики", но и Валькирии, и Аисты, и Фурии, и более сложные комплексы. На следующий год мы будем только увеличивать помощь, и количество дронов" будет измеряться тысячами", - говорит Водовоз.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2,8 млрд грн - помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

В общей сложности сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам, превысила 6,7 млрд грн.

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Метинвест ВСУ
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